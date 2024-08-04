В Екатеринбурге начнутся съемки мистического детективного сериала

В настоящее время большинство российских фильмов и сериалов снимаются в Москве и Санкт-Петербурге.

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В 2025 году в Екатеринбурге будут снимать сериал в жанре мистического детектива по сценарию Андрея Золотарева, который принимал участие в создании таких фильмов, как «Лед» и «Слово пацана». Об этом сообщает ТАСС.

Сценарист Андрей Золотарев рассказал корреспонденту агентства, что он намерен запустить большой проект в городе через год и очень надеется на успех.

Важно, чтобы съемки региональных историй проходили в дружественной кинематографу обстановке, подчеркнул он. Он подчеркнул, что города России должны быть ассоциированы с разнообразными историями, а не только с Москвой и Санкт-Петербургом. По мнению Андрея Золотарева, в настоящее время большинство российских фильмов и сериалов сосредоточены именно в этих городах. Ситуацию нужно менять.

Ранее ИА «Уральский меридиан» писало, что 1 августа в онлайн-кинотеатре KION состоялась премьера сериала «Она такая классная». Действие происходит в Екатеринбурге.