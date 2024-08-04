Disney изменил график выхода фильмов

Студия Disney объявила об изменениях в своем графике релизов, затрагивающих фильмы дочерних студий: Marvel, Pixar, Disney Animation и Searchlight. Об этом сообщает Variety.

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Так, кинокартина «Настоящая боль» от Searchlight ранее запланированная на 18 октября 2024 года, теперь выйдет в ограниченный прокат 1 ноября 2024 года.

Также сообщается, что в 2025 году ожидаются премьеры фильмов «Капитан Америка: Дивный новый мир», «Фантастическая четверка: Первые шаги», «Блэйд». Кроме того, известно, что в 2026 году выйдет кинокартина «Мстители: Судный день», а в 2027-м — «Мстители: Секретные войны».

Ранее сообщалось, что американский актер, продюсер и музыкант Роберт Дауни-младший вернется в киновселенную Marvel в роли злодея. Артист появится в роли Доктора Дума в фильмах «Мстители: Судный день» и «Мстители: Секретные войны». Режиссерами картин выступят братья Энтони и Джо Руссо.