Вован и Лексус снимут сериал про пранкеров
На церемонию открытия III Международного кинофестиваля дебютов евразийского континента "Одна шестая" пришел пранкер Лексус (Алексей Столяров).
Он сам из здешних мест, из Екатеринбурга. Обозреватель "РГ" спросила его, имеет ли он и его партнер - пранкер Вован - отношение к новому фильму "Пранкер" с Максимом Матвеевым и Алексеем Серебряковым, о чем писала ранее "РГ". На что получила ответ, что фильм - сам по себе, а они - сами по себе, но при этом Вован и Лексус снимут свой сериал про пранкеров. Он у них уже в работе. И, по словам Лексуса, это будет весьма любопытный проект, в основу которого положены реальные события. Такой фактуры ранее не у кого не было.