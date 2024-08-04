Глава Минкульта сообщила о росте рынка кинопроката в России

Объем российского рынка кинопроката составил 28,7 млрд рублей с начала года, сообщила министр культуры России Ольга Любимова. По ее словам, кинотеатры страны посетили 80,9 млн зрителей, фильмы российского производства теперь занимают 83% рынка, при этом в количественном выражении на их долю приходится около 30%, отметила министр.

Насколько успешными можно считать эти результаты? Рост продаж действительно есть, но не все однозначно, отмечает гендиректор объединенной сети кинотеатров «Синема парк — Формула кино» Алексей Васясин. Из этих данных непонятно, учтен ли альтернативный прокат западного кино. Комментирует Алексей Васясин:

— Мы делали анализ по шести месяцам, рынок в деньгах был больше примерно на 8%, а в количестве билетов меньше примерно на те же 8% по сравнению с прошлым годом. Плюс нужно из этого рынка вычесть альтернативный прокат. Здесь очень тяжело оценить легальный реальный рынок России. Ольга Борисовна все-таки по итогам семи месяцев оценивала. В течение семи месяцев он неплохой был, но с точки зрения неофициального проката, а под альтернативным прокатом вышла «Головоломка — 2», вышел «Гадкий я — 4», и сейчас стартовал «Дэдпул». Мы так же, как и «Каро», не показываем эти фильмы, но большинство участников рынка это делают. Поэтому статистика немного размазанная.



— Стали ли поставлять российское кино? Какие наши фильмы выстрелили за этот период?

— Блестящий выступил «Мастер и Маргарита» с результатом практически 1,5 млрд. Лето, как обычно, достаточно слабое. Мы на правильном пути, но говорить об успехе преждевременно. Успех — это когда российские кинопроизводства работают, как конвейер. Есть хорошие фильмы и летом, есть хорошие фильмы зимой с кассовой точки зрения, я сейчас не говорю о вкусовщине, хорошие с точки зрения именно сборов, есть они весной и осенью. Сейчас мы говорим, что у нас по-прежнему неплохим был первый квартал, неплохим будет четвертый квартал, но второй и третий кварталы с точки зрения российского производства достаточно слабы.



Особенно тяжело кинотеатрам в летний период, как сейчас, кассовых фильмов просто нет, зритель не идет в кино, говорит член Ассоциации владельцев кинотеатров Михаил Малахов:

— По моему мнению, это какое-то кривое зеркало. Мы не знаем, что показывать в кинотеатрах, а министр заявляет, что у нас все хорошо. У меня в репертуаре сейчас, по-моему, два фильма идут, и это не самая касса. Я не готов анализировать цифры как таковые, потому что я аналитикой не занимаюсь. Но могу сказать, что все наше сообщество испытывает дефицит российского кино. Я понимаю, что российской киноиндустрии с тех пор, когда наши кинотеатры покинул Голливуд, нужно какое-то время, чтобы снять фильмы и пустить их в кинотеатры. Исходя из прогнозов наших аналитиков, мы делаем большую ставку на будущий год. То, что происходит этим летом, это просто киношный голод, потому что фильмов нам не хватает, а кассовых фильмов, зрительских фильмов нет в принципе.



— За этот период можно что-то отметить, что выстрелило, например, по вашему мнению?

— Новогодние фильмы выстрелили. Все эти истории про старые советские сказки, «Бременские музыканты», такие фильмы работали вдолгую. «Холоп-2» тоже хорошо собрал. А лето как было без большого кино, так, в общем-то, и есть. Мы все выживаем, все по-разному. Мало кино. Мы ждем. В будущий год должно прорвать. Осенью есть какие-то крупные релизы, традиционно новогодние. Но кинотеатр должен работать круглогодично. Сейчас есть комедия, очередь на нее не стоит, это «Тополиный пух». Есть спортивный фильм, есть мультфильм. А зритель не идет на это. Значит, что-то где-то не так. Значит, это зрителю неинтересно. Значит, где-то не доработали. Кинотеатрам очень тяжело. Не настало то время, когда кинотеатры могут вздохнуть полной грудью.



Министр культуры обратила внимание и на фильмы производства стран Азии. Их доля по итогам семи месяцев этого года составляет 24% от всех иностранных релизов в российском кинопрокате — за весь 2023 год таких фильмов было 10%. По словам Любимовой, азиатское кино «может стать отличной альтернативой североамериканским и европейским картинам».