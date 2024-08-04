Nas спродюсирует концептуальный альбом по фильму «Воины»

Рэп-исполнитель Nas стал продюсером концептуальной пластинки, вдохновленной экшеном «Воины» (1979). Над проектом также работают режиссер Лин-Мануэль Миранда, создавший успешные бродвейские мюзиклы «На высотах» и «Гамильтон», сонграйтер Иса Дэвис и музыкант Майк Элизондо, сотрудничавший с 50 Cent, Эминемом и другими артистами.

© кадр из фильма

Лонгплей будет состоять из 26 треков, каждый из которых исполнят известные певцы, сообщает HipHopDX. Их имена раскроют перед релизом 18 октября.

В основу альбома положен сюжет «Воинов»: уличная банда из Нью-Йорка отправляется в путешествие по стране, чтобы объединиться с другими преступными группировками и противостоять полиции. Это экранизация одноименного романа Сола Юрика 1965 года, вдохновленного древнегреческой литературой, а именно сочинением Ксенофонта «Анабасис Кира» о масштабном походе греческого войска.

Грядущий альбом станет не первой коллаборацией Nas и Миранды: в 2016-м режиссер представил The Hamilton Mixtape к своему мюзиклу, где в одном из треков поучаствовал рэпер.

Ранее стало известно, что Nas адаптирует хип-хоп-фильм «Бит Стрит» (1984) для Бродвея.