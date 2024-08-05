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Показаны первые кадры второго сезона «Одни из нас» и нового спин-оффа «Игры престолов»

Cтриминг Max представил трейлер будущих сериалов, которые выйдут в этом и следующем годах. Среди них был отрывок из трейлера второго сезона «Одни из нас» и первый взгляд на «Рыцаря Семи Королевств» – спин-оффа «Игры престолов».

HBO опубликовал первые кадры нескольких ожидаемых сериалов
© Кадр из сериала "Игра престолов"

Трейлер разделен на две части. В 2024 году выйдут:

  • «Индустрия» – 11 августа;
  • «Моя гениальная подруга» – 9 сентября;
  • «Пингвин» – 19 сентября;
  • «Дюна: Пророчество» – ноябрь;
  • «Харли Квинн» – ноябрь;
  • «Монстры-коммандос» – декабрь;
  • «Франшиза» – скоро.

Премьеры 2025 года:

  • «Сексуальная жизнь студенток»;
  • «Белый Лотос»;
  • «И просто так»;
  • The Pitt; «Золотой век»;
  • «Оно: Добро пожаловать в Дерри»;
  • «Рыцарь Семи Королевств»;
  • «Одни из нас».

Интересно, что «Рыцарь Семи Королевств» лишился подзаголовка «Межевой рыцарь», а «Добро пожаловать в Дерри» наоборот получило дополнительную отсылку к франшизе прародителю – «Оно».

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Джордж Мартин