HBO опубликовал первые кадры нескольких ожидаемых сериалов

Cтриминг Max представил трейлер будущих сериалов, которые выйдут в этом и следующем годах. Среди них был отрывок из трейлера второго сезона «Одни из нас» и первый взгляд на «Рыцаря Семи Королевств» – спин-оффа «Игры престолов».

© Кадр из сериала "Игра престолов"

Трейлер разделен на две части. В 2024 году выйдут:

«Индустрия» – 11 августа;

«Моя гениальная подруга» – 9 сентября;

«Пингвин» – 19 сентября;

«Дюна: Пророчество» – ноябрь;

«Харли Квинн» – ноябрь;

«Монстры-коммандос» – декабрь;

«Франшиза» – скоро.

Премьеры 2025 года:

«Сексуальная жизнь студенток»;

«Белый Лотос»;

«И просто так»;

The Pitt; «Золотой век»;

«Оно: Добро пожаловать в Дерри»;

«Рыцарь Семи Королевств»;

«Одни из нас».

Интересно, что «Рыцарь Семи Королевств» лишился подзаголовка «Межевой рыцарь», а «Добро пожаловать в Дерри» наоборот получило дополнительную отсылку к франшизе прародителю – «Оно».