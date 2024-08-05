HBO опубликовал первые кадры нескольких ожидаемых сериалов

Показаны первые кадры второго сезона «Одни из нас» и нового спин-оффа «Игры престолов»
Cтриминг Max представил трейлер будущих сериалов, которые выйдут в этом и следующем годах. Среди них был отрывок из трейлера второго сезона «Одни из нас» и первый взгляд на «Рыцаря Семи Королевств» – спин-оффа «Игры престолов».
Трейлер разделен на две части. В 2024 году выйдут:
- «Индустрия» – 11 августа;
- «Моя гениальная подруга» – 9 сентября;
- «Пингвин» – 19 сентября;
- «Дюна: Пророчество» – ноябрь;
- «Харли Квинн» – ноябрь;
- «Монстры-коммандос» – декабрь;
- «Франшиза» – скоро.
Премьеры 2025 года:
- «Сексуальная жизнь студенток»;
- «Белый Лотос»;
- «И просто так»;
- The Pitt; «Золотой век»;
- «Оно: Добро пожаловать в Дерри»;
- «Рыцарь Семи Королевств»;
- «Одни из нас».
Интересно, что «Рыцарь Семи Королевств» лишился подзаголовка «Межевой рыцарь», а «Добро пожаловать в Дерри» наоборот получило дополнительную отсылку к франшизе прародителю – «Оно».