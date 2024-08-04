В новых «Зловещих мертвецах» Брюс Кэмпбелл опять сыграет Эша Уильямса

66-летний Брюс Кэмпбелл нашел способ вновь вернуться к образу охотника на нечисть Эша Уильямса. В недавнем интервью актер заявил, что его персонаж сыграет главную роль в анимационном сериале по мотивам франшизы «Зловещие мертвецы».

© кадр из фильма

Мы разрабатываем анимационную версию, что-то вроде сериала. Я этим займусь. Я буду озвучивать Эша целыми днями, потому что мой голос стареет не так сильно, как я сам.



Заодно Брюс уточнил, что в работе находятся два полнометражных фильма по франшизе. Эша Уильямса в них не будет, однако актер уверен, что это никак не скажется на качестве картин:

Забавно, что последний фильм заработал 140 миллионов долларов, а фильмы по «Зловещим мертвецам» обычно не приносят столько денег. Они дешевые, поэтому им не нужно зарабатывать слишком много.



Хоррор «Восстание зловещих мертвецов» вышел в 2023 году. Отсутствие Эша Уильямса не помешало фильму стать самой прибыльной частью франшизы.