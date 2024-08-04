В Тольятти стартует фестиваль уличного кино

На XI фестивале уличного кино (16+) посетителям покажут короткометражки. Все они созданы в 2023 году молодыми российскими режиссерами. Для показа их отобрали ведущие кинематографисты.

После просмотра можно будет проголосовать за понравившийся фильм с помощью света фонарика.

Начало запланировано, согласно графику, на 20:30. Вход - свободный.

Так как показ будет проводиться на свежем воздухе, то с собой стоит взять походные стульчики, пледы и термос. Кроме того, мероприятие зависит от погодных условий и может быть отменено.

Также в Самаре под открытым небом покажут советские фильмы (12+).