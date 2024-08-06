Икс-23 в «Дэдпуле и Росомахе»: та самая девочка из «Логана» или нет?

Испанская актриса Дафни Кин подтвердила, что в новом фильме «Дэдпул и Росомаха» исполнила роль той же версии Икс-23, что и в «Логане» 2017 года.

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В фильмах Marvel Икс-23 — это серия клонов-мутантов. Дафни Кин в «Логане» сыграла одного из них — Лору, а в новой ленте супергеройской вселенной именно Лора стала одним из персонажей. Кин вернулась к своей роли.

Фильм «Дэдпул и Росомаха» стал лидером проката в России на прошедших выходных. Даже несмотря на отсутствие официального прокатчика, лента с 1 по 4 августа уже заработала более 217 млн рублей ($ 2,5 млн).

В то же время мировые сборы «Дэдпула 3» за первую неделю превысили $ 820 млн — это уже самый кассовый фильм с рейтингом «для взрослых» в истории США.