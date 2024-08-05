Завершены съемки сказки «Огниво против Волшебной Скважины»

В июле прошел финальный съемочный блок музыкальной сказки «Огниво против Волшебной Скважины» режиссера и композитора Анджея Петраса.

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Работа над авторским проектом по мотивам произведения Ганса Христиана Андерсена «Огниво» идет несколько лет, картина будет завершена в этом году, релиз запланирован на начало 2025 года.

Съемки прошли в Санкт-Петербурге в Доме Офицеров Западного Военного округа. В мансарде здания возвели декорации каморки Солдата Ганса, здесь он впервые встречает Принцессу Гретту. В Форте Риф в Кронштадте построили комнату башни, в которой заточена Принцесса, и темницу Солдата, где он ждет казни.

Волшебный Копенгаген, на улицах которого Солдат Ганс встречает нового персонажа сказки, доброго бродячего сказочника Маленького Ганса, создатели воплотили в парке Андерсенград, расположенном в городе Сосновый бор Ленинградской области. Художники фильма-сказки в течение двух недель готовили декорации и трансформировали городок под задачи картины. За изобразительную часть картины отвечает художник-постановщик Алексей Падерин. Оператор-постановщик фильма – Александр Затона.