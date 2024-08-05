Новосибирские кинотеатры начали показывать фильм «Дэдпул и Росомаха»

В Новосибирске в нескольких кинотеатрах начались показы супергеройского фильма Marvel «Дэдпул и Росомаха». Об этом свидетельствуют данные сайтов кинотеатров.

© кадр из фильма

В частности, в рамках так называемого предсеансового обслуживания, ленту Шона Леви можно посмотреть в кинозалах ТЦ «Эдем» в Академгородке, а также в «Сибирском молле», кинотеатрах «Рассвет» и Cinema Public в ТЦ «Роща» на проспекте Дзержинского.

В свою очередь, в афише кинотеатров «Победа» и «Каро» в ТЦ «Галерея» голливудского блокбастера пока нет.

Напомним, «Дэдпул и Росомаха» – это уже третий фильм про шутника-мутанта в исполнении Райана Рейнольдса. На этот раз компанию ему составил Хью Джекман, вернувшийся к роли Росомахи впервые с 2017 года.

По данным журнала Forbes, сборы картины в мировом прокате уже превысили 820 млн долларов, и вскоре перешагнут за миллиард.

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