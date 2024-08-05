В Китае стартует фестиваль российского кино

В Китае открывается фестиваль российского кино, который будет продолжаться до 11 августа в Пекине, Нанкине и Шэньчжэне.

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Как сообщили организаторы события с российской стороны, в рамках фестиваля зрителю покажут семь художественных и мультипликационных картин отечественного производства, в том числе фантастическую ленту "Сто лет тому вперед", мультфильм "Чинк: Хвостатый детектив", драму "Свет" и комедию "Поехавшая". На открытии будет представлена драма Михаила Лукачевского "Там, где танцуют стерхи".

Мероприятие посетят представители российской киноиндустрии. В частности, режиссер Антон Коломеец представит фильм "Свет", Антон Маслов - картину в жанре роуд-муви "Поехавшая", а глава департамента международных продаж "Централ партнершип" Николай Златопольский - приключенческий фильм о российском путешественнике Федоре Конюхове и киноадаптацию повести Кира Булычева "Сто лет тому вперед".

В качестве организаторов выступают Министерство культуры России, российская кинокомпания "РОСКИНО", Государственное управление кинематографии Китая, Государственный киноархив Китая, Управление по кинематографии провинции Цзянсу и Управление по кинематографии провинции Гуандун.