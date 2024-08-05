На кинофестивале «Восток&Запад» покажут фильмы Татьяны Лиозновой

Приурочено это к юбилею выдающегося режиссера. Об этом сообщили в региональном министерстве культуры.

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В рамках празднования 100-летия со дня рождения Татьяны Лиозновой на кинофестивале «Восток&Запад» зрителям представят два известных фильма режиссера: мелодраму «Три тополя на Плющихе» и музыкальную комедию «Карнавал». Эти картины давно стали классикой кинематографа и занимают почетное место в золотом фонде отечественного киноискусства.

Возрастные ограничения 12+

Ранее стало известно, что на кинофестивале покажет специальную программу для детей.