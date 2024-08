Появился тизер второго сезона сериала The Last of Us

HBO показала небольшой тизер второго сезона сериала The Last of Us. В нём можно увидеть Джоэла, повзрослевшую Элли, Дину, Эбби и других персонажей.

Тизер начинается точно так же, как начинался один из первых трейлеров второй части The Last of Us — с вечеринки в Джексоне, которую посетили Элли и Дина.

Видео доступно на YouTube-канале DomTheBomb. Права на видео принадлежат HBO.

Премьера второго сезона состоится на HBO в 2025 году. К главным ролям вернутся Педро Паскаль и Белла Рамзи. К ним присоединятся Джеффри Райт, Изабела Мерсед и другие.

Первый сезон вышел в 2023 году и получил массу восторженных отзывов от критиков и обычных зрителей. Несмотря на критику внешности Беллы Рамзи, посмотревшие отмечали отличную игру актрисы и преображение в Элли.