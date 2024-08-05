Вышел трейлер сериала «Амура» с Аленой Михайловой и Юрием Колокольниковым

Опубликован новый трейлер отечественного сериала "Амура" (18+) с Алёной Михайловой.

© Российская Газета

Алёна играет сразу две роли - сестёр-близнецов, одну из которых похитили якудза в Японии. Вторая же оказывается борцом MMA, и она отправляется в Страну восходящего солнца вызволять несчастную.

В ролях также: Юрий Колокольников, Екатерина Вилкова, Аскар Ильясов, Валентин Цзин и японские актёры Юта Кога, Изуми Сано, Кен Такигава, Кохэи Масиба и другие.

Точной даты премьеры у криминальной экшн-драмы пока нет, но обещают в этом году. Она состоится в онлайн-кинотеатре KION.