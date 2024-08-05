Римейк российского фильма "СуперБобровы" выйдет во Франции, сообщил 5 августа продюсер, актер Жан-Мари Ларонз в рамках деловой программы III Международного кинофестиваля дебютов евразийского континента "Одна шестая". Напомним, что комедия режиссера Дмитрия Дьяченко вышла в прокат в России в марте 2016 года.

По сюжету - вместо десерта на ужин семейство Бобровых получило... метеорит. Настоящий, большой, из космоса. Благодаря ему Бобровы вдруг приобретают немыслимые сверхспособности. Дед становится бессмертным, а отец теперь может телепортироваться. Сын начинает понимать собачий язык, а его сестры получают суперсилу, возможность летать и быть невидимой. Единственное ограничение - способности действуют только когда вся семейка в сборе. Короче, у заурядной, среднестатистической ячейки общества появляется шанс превратиться в отряд настоящих супергероев. Вот только вместо того, чтобы спасать мир, они решают ограбить ближайший банк.

"Это был достаточной длительный процесс, но появилась возможность купить права, и я это сделал. Мне понравился фильм, он - хороший, смешной, добрый, и я уверен, что история сработает и во Франции. Мы уже начали работу над производством. Сюжет будет адаптирован к нашим реалиям: юмор и социальный контекст будут отличаться от российского. Это будет абсолютная французская история. Кроме того, сейчас я нахожусь в стадии обсуждения покупки еще нескольких российских работ", - рассказал на сессии "Контент без границ: какой киносериальный продукт из России интересен в мире" продюсер, актер Жан-Мари Ларонз.

Фестиваль "Одна шестая" проходит со 2 по 7 августа 2024 года в Екатеринбурге при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры Свердловской области.

Между тем

Также на деловой программе фестиваля стало известно, что российская компания Arna Media примет участие в съемках международного экшна "Акулы против косаток".

Об этом рассказала директор по кинодистрибуции в России, СНГ и зарубежью компании Arna Media Ольга Тарасова.

Проект расскажет о жителях маленького островка, которые оказывается в центре противостояния белых акул и косаток.

Лента будет сделана в копродукции с Америкой, Австралией и Великобританией. Съемки должны начаться в ЮАР в сентябре.

Тем временем

Сегодня же объявили фильм закрытия фестиваля в Екатеринбурге. Им станет картина "Рыжий" Семена Серзина.