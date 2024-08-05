У второго сезона «Дома дракона» плохой финал, кульминации не случилось

Зрителя откровенно мучат.

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Ещё с первого сезона было ясно: «Дом дракона» — нетипичный сериал. В нём подготовка к действу важнее самого действа. Вот только путь был настолько изящным и вдумчивым, что ругать шоу за нерасторопность не хотелось. Однако в любом произведении должна быть кульминация — её-то и ждали от финала второго сезона. Увы, в этот раз HBO всех надула!

«Дом дракона»: информация о сериале

Название: «Дом дракона» (House of the Dragon).

Режиссёры: Клер Килнер, Гита Васант Пател, Грег Яйтанс и другие.

Актёры: Мэтт Смит, Эмма Д’Арси, Оливия Кук и другие.

Премьера второго сезона: 17 июня 2024 года.

Финал второго сезона: 5 августа 2024 года.

Жанр: фэнтези, драма.

Сколько серий: восемь эпизодов.

Страна: США.

«Дом дракона»: где смотреть?

«Дом дракона» выходит в онлайн-кинотеатре Max. В России первый сезон легально показывает «Амедиатека». Увы, с опозданием в неделю: пока там доступны семь эпизодов.

Видео доступно на YouTube-канале Max. Права на видео принадлежат HBO.

Не финал, а возмутительное многоточие

Если оценивать весь второй сезон, он получился добротным. Мы надолго запомним ужасную выходку Сыра и Крови, противостояние у Грачиного Приюта, отбор драконьих всадников и даже глубокое дыхание Алисенты на Совете у нового регента. Эти эпизоды настолько красивы и проработаны, что сериалу автоматом ставишь заслуженную «восьмёрку».

Минус в том, что любая глава должна завершаться точкой, но в «Доме дракона» вместо неё возмутительное многоточие. Казалось бы, нас весь сезон готовили к великой битве — при Глотке, Харренхолле или, быть может, у стен Королевской Гавани. Герои вели переговоры, собирали армии, грозно друг на друга смотрели. Зритель же нетерпеливо почёсывал руки — и в итоге остался в дураках. Всё верно: ключевые разборки снова отложили на потом.

Авторы сериала в очередной раз проговаривают: «Ну в следующем сезоне точно будет мясо». Зритель же остаётся в недоумении: «Эпика теперь ждать два года?» И если в финале прошлого сезона многоточие было выверенным и душераздирающим, в этом — крайне сомнительное.

Ещё и чувство вкуса стало всё чаще подводить команду. Нам уже показывали безумный визит важного персонажа в Королевскую Гавань, теперь же готовьтесь лицезреть самую нелепую трансформацию характера. Речь о Деймоне, которого неумело даунгрейдили весь сезон, а в финале вообще превратили в послушного зануду. За счёт какого приёма? Конечно, за счёт фансервиса для фанатов «Игры престолов». Смотрится ужасно!

По вине концовки «Дом дракона» оставляет смешанные впечатления. Вроде было круто, но разве можно так настойчиво тянуть резину? Сериал ходит по очень тонкому льду и в глазах многих зрителей уже провалился под холодную воду.

Чем закончился второй сезон?

Увидев на Драконьем Камне множество огнедышащих монстров со всадниками, Эймонд взбесился и спалил Острый Мыс. Это замок, которым владеют присягнувшие Чёрным Бар-Эммоны.

Также он хочет собрать побольше драконов и велит Хелейне готовиться к битве. Королева даёт отказ: она не хочет лить кровь и знает из видений, что в травмах Эйгона виновен именно брат. Девушка уверяет, что регент скоро умрёт, а Эйгон вновь станет правителем — правда, сидеть он будет на деревянном троне. Алисента понимает, что Эймонд не успокоится, поэтому хочет спасти дочку.

Всадники-бастарды ведут себя невоспитанно. Если у Хью Молота и Аддама есть капля приличия, то Ульф Белый дерзит и Рейнире, и её сыну Джекейрису. Впрочем, раскидываться такой мощью королева Чёрных не готова, поэтому рассказывает союзникам о грядущей битве с Вхагар и остальными врагами.

До Деймона добрался посланник Рейниры. Он предлагает мужчине возглавить Чёрных и стать королём — то ли искренне, то ли ради проверки преданности. Деймон ничего не отвечает, а ночью встречается с Алис Риверс. Дама ведёт к Чардреву: после прикосновения к нему Таргариен видит Трёхглазого ворона, Белых ходоков и даже Дейнерис с маленькими дракончиками.

Чтобы выявить намерения мужа, в Харренхолл прибывает сама Рейнира. Видение сильно изменило Деймона: ради светлого будущего он готов служить и преклоняет колено. Вся армия Речных Земель делает то же самое.

Алисента посещает Драконий Камень и встречается с Рейнирой. Она предлагает сделку: во время нападения ворота Королевской Гавани будут открыты, а Чёрные пощадят Хелейну и Эйгона. Рейнира соглашается помиловать Хелейну, но израненный король должен умереть. Алисента соглашается. Вот только Ларис Стронг предвидел бурю и уже вывез Эйгона из замка.

Зелёные пытаются заключить мир с Триархией и с их помощью прорвать блокаду. На переговоры отправляют Тиланда Ланнистера. Он соглашается передать Триархии Ступени, а затем дерётся в грязи с адмиралом флота, чтобы заслужить уважение. Девушка Шарако Лохар сначала смеётся над Тиландом, но затем вестеросец завоёвывает её доверие. В финале флот Триархии направляется к континенту.

Показывают и другие силы, готовящиеся к битве. Армия Старка добралась до Переправы, а Рейна Таргариен нашла в Дoлине дракона Овцекрада — похоже, девушка наконец станет всадницей. На мгновение появляется и ранее не задействованный Дейрон верхом на драконице Тессарион. При этом Отто Хайтауэр, дед Дейрона, почему-то сидит в тюрьме.

Когда выйдет третий сезон?

Дата выхода третьего сезона пока не объявлена. Вероятно, премьера состоится не раньше лета 2026 года.