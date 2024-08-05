В России начались съемки комедийного сериала «3+3»

Издание «Бюллетень кинопрокатчика» сообщило о старте производства комедийного сериала «3+3». За шоу отвечают онлайн-кинотеатр START и телеканал СТС.

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В городке Золотого кольца живёт семья Клячевых: писатель Антон Павлович, его сын — кузнец Леонид, внук Прометей, работающий спасателем. В том же городе живёт семья Лариных: таксистка Валентина Петровна, её дочь — экскурсовод Света, внучка — художница Юля. Прометей убеждён, что Юля мошенница. Он раскрывает одну из её афер и сдаёт полиции. Встреча молодых людей становится судьбоносной не только для них самих, но и для их родственников, которые уже и не надеялись на личное счастье.

Фото со съёмок

Режиссёром проекта выступает Дмитрий Грибанов В актерском составе задействованы Владислав Ветров, Алексей Розин, Вадим Соснин, Ольга Хохлова, Елена Николаева и Александра Соловьёва.