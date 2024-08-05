«Блогеры на каникулах»: Mriya Resort & SPA и CTC Kids сняли сериал

10 августа на телеэкранах страны стартует сериал «Блогеры на каникулах». Съемки проходили на территории курорта Сбера Mriya Resort & SPA.

© Кадр из трейлера

Выход сериала приурочен к десятилетию Mriya Resort & SPA, грандиозное празднование которого пройдет 10-18 августа. На локациях курорта юные инфлюенсеры, Карина Каграманян, Стешок и Володя Солодков и другие ребята, боролись за звание самого популярного блогера. Кадры из жизни блогеров снимали на семейной винной вилле, с которой открывается панорамный вид на виноградники. Тематический парк развлечений «Дримвуд», отметивший шестилетие в июле, стал центром захватывающего сюжета на несколько серий. Звезды СТС Kids стали ведущими детского праздника «Улетный выпускной» и повеселили юный гостей.

Во время съемок блогеры выходили в прямые эфиры с пляжа и Японского сада «Шесть чувств», общались с подписчиками и наполняли социальные сети контентом с территории Mriya Resort & SPA.

Mriya Resort & SPA и CTC Kids показывает пример успешного сотрудничества, ведущую роль в котором играет талантливое подрастающее поколение России. Благодаря искренности, непосредственности дети создают запоминающиеся проекты, которые нравятся всем поколениям. Подобные коллаборации помогают раскрывать потенциал молодежи, развивать способности, обмениваться опытом и объединять ребят по интересам.

Абдурахман Искандеров, генеральный менеджер курорта Mriya Resort & SPA: