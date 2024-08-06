«Головоломка 2» вошла в топ-10 самых кассовых фильмов в истории

Мультфильм "Головоломка 2" производства Disney и Pixar стал десятым самым кассовым фильмом в истории, обогнав первых "Мстителей" от Marvel.

"Головоломка 2" заработала 1,523 млрд долларов, в то время как "Мстители" - 1,520 млрд долларов.

Самый кассовый фильм в рейтинге - "Аватар" 2009 года выпуска (2,923 млрд долларов).

"Головоломку 2" пока обходит ремейк "Короля льва" 2019 года - его сборы составляют 1,663 млрд долларов.

Напомним, вторая "Головоломка" - самый кассовый мультфильм.