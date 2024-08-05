Гарик Харламов озвучил попугая Кешу в «Возвращении попугая Кеши»

Создатели фильма "Возвращение попугая Кеши" раскрыли голос попугая - его озвучил Гарик Харламов.

© кадр из фильма

Роль Кеши сыграли два попугая - Кока и Альба. В фильме снялись Никита Кологривый, Оксана Акиньшина, Марк Юсеф, Роман Курцын, Ефим Шифрин, Ирина Безряднова, Никита Дювбанов, Алиса Руденко, Наталья Потапова, Алексей Дмитриев, Артур Бичахчян и Наталья Кореная.

Сюжет разворачивается вокруг школьного учителя географии Митяя, который живет в Сочи. Он становится хозяином говорящего попугая Иннокентия, и вскоре выясняется, что у него много общего с птицей: они оба разлучены со своими возлюбленными. Митяй и Кеша решают помочь друг другу.

Режиссером фильма стал Олег Асадулин, автор сценария - Константин Трофимов.

В кинотеатрах с 31 октября.