«Идеальный лжец» с Питером Сарсгаардом выйдет 22 августа

22 августа в российский прокат выйдет сатирический триллер "Идеальный лжец" (18+) с Питером Сарсгаардом, Билли Магнуссеном и Сарой Гадон в главных ролях.

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Производством картины занимались продюсеры фильма "Бёрдмен".

Сюжет разворачивается в 1919 году, когда весь мир охватила пандемия испанского гриппа. Влиятельный американский журналист со своей семьей изолируется от мира в богатом уединенном поместье с целым штатом прислуги.

Идиллическая жизнь продолжается до тех пор, пока к ним на работу не устраивается новый шеф-повар, который готов взять власть в доме в свои руки. Кому достанется победа в этой хитрой игре?

Премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале.