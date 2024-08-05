«Идеальный лжец» с Питером Сарсгаардом выйдет 22 августа

Трейлер: "Идеальный лжец" с Питером Сарсгаардом выйдет в РФ 22 августа
22 августа в российский прокат выйдет сатирический триллер "Идеальный лжец" (18+) с Питером Сарсгаардом, Билли Магнуссеном и Сарой Гадон в главных ролях.
Производством картины занимались продюсеры фильма "Бёрдмен".
Сюжет разворачивается в 1919 году, когда весь мир охватила пандемия испанского гриппа. Влиятельный американский журналист со своей семьей изолируется от мира в богатом уединенном поместье с целым штатом прислуги.
Идиллическая жизнь продолжается до тех пор, пока к ним на работу не устраивается новый шеф-повар, который готов взять власть в доме в свои руки. Кому достанется победа в этой хитрой игре?
Премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале.