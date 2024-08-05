Вышел русский трейлер фильма «Меган: к вашим услугам» с Меган Фокс

Global Film представила трейлер фантастического триллера "Меган: к вашим услугам" (Subservience - "Подхалимство", 18+) с Меган Фокс в одной из главных ролей. Режиссером фильма стал С.К. Дэйл, сценарий разработали Уилл Хонли и Эйприл Магуайр.

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Сюжет разворачивается в наступившем будущем, в котором роботы способны заменить людей. Пока жена Ника находится в больнице в тяжелом состоянии, хранительницей очага становится высокотехнологичный робот Меган (в оригинале - Элис).

Но, похоже, ее холодный и расчетливый искусственный интеллект не желает быть просто заменой. Меган пойдет на все, чтобы навсегда остаться частью этой семьи - даже против их собственной воли.

В ролях также: Мадлен Зима, Микеле Морроне, Атанас Сребрев, Кейт Николс, Матильда Фёрт, Эндрю Випп, Тревор Ван Уден, Юэн МакНотон и Макс Краус.

Премьера в российских кинотеатрах состоится 29 августа.