Завершились съемки сказки «Огниво против Волшебной Скважины»

В Санкт-Петербурге завершился съёмочный процесс фильма «Огниво против Волшебной Скважины» по мотивам известной сказки Ганса Христиана Андерсена.

Роль солдата исполнил Алексей Демидов («Инспектор Гаврилов», «Лётчик»), в ленте также сыграли Антон Адасинский, Ольга Лапшина, Сергей Барковский и другие. Режиссёром и композитором выступает Анджей Петрас, снимавший эпизоды «Улиц разбитых фонарей» и «Ералаша».

По сюжету сказки бравый солдат Ганс находит волшебное огниво и пытается спасти от злых чар принцессу и целое королевство. Премьера ленты состоится в начале 2025 года, а уже сейчас авторы делятся кадрами со съёмок «Огнива против Волшебной Скважины».

Отметим, что параллельно в России готовится к релизу ещё один фильм по «Огниву» от создателей «По щучьему велению».