В кинотеатрах выходят «Гиганты Ла-Манша»

Трейлер: в кинотеатрах России выходят "Гиганты Ла-Манша" с Инстасамкой
Вышел трейлер нового аргентинско-немецкого мультфильма "Гиганты Ла-Манша", роли в котором озвучили INSTASAMKA и Никита Шевчук. Режиссером выступил Гонсало Гутьеррес.
Сюжет разворачивается вокруг 11-летнего Альфонсо, наследника Дон Кихота, который с друзьями Викторией и Пансо пытается спасти город от штормового монстра.
Его создал в своих лабораториях злобный Дон Карраско. Он хочет разрушить город и построить на его месте парк развлечений. Дети и родители объединились, чтобы остановить злодея, но для этого им нужно разбудить Гигантов.
Премьера в российских кинотеатрах состоится 22 августа.