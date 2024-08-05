В кинотеатрах выходят «Гиганты Ла-Манша»

Вышел трейлер нового аргентинско-немецкого мультфильма "Гиганты Ла-Манша", роли в котором озвучили INSTASAMKA и Никита Шевчук. Режиссером выступил Гонсало Гутьеррес.

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Сюжет разворачивается вокруг 11-летнего Альфонсо, наследника Дон Кихота, который с друзьями Викторией и Пансо пытается спасти город от штормового монстра.

Его создал в своих лабораториях злобный Дон Карраско. Он хочет разрушить город и построить на его месте парк развлечений. Дети и родители объединились, чтобы остановить злодея, но для этого им нужно разбудить Гигантов.

Премьера в российских кинотеатрах состоится 22 августа.