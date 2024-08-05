Валерия Гай Германика приступила к съемкам сериала про княгиню Ольгу

В районе деревни Овинищи Гороховецкого района начинаются съемки сцен сериала про княгиню Ольгу. Режиссёр сериала — Валерия Гай Германика, а главную роль в сериале исполнит Софья Эрнст.

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Как рассказала режиссер, работа над фильмом началась несколько лет назад.

«Сейчас я себе позволяю выбирать, снимаю редко. И мне это нравится, потому что копится творческая сила и некоторый внутренний опыт, на который могу опереться. И точку соприкосновения с продюсерами мы нашли именно на «Княгине Ольге», – отметила она и подчеркнула, что считает, что этот проект выведет ее как художника на новый уровень.



Когда Германика только начинала кастинг, Софья Эрнст разместила в своих социальных сетях фото с новой прической. Тогда ее впервые и заподозрили в том, что именно она сыграет княгиню Ольгу. В итоге всё так и случилось. Режиссер уверяет, что глубоко погрузилась в эпоху Древней Руси и готова представить проект, который будет посвящен тем непростым временам.

«Я себе поставила задачу: я хочу поменять взгляд в нашем кинематографе на историческое кино, потому что мне не нравится, как его делают», — объяснила режиссёр.



В княгине Ольге» Германика намерена показать, как люди в то время бились за свою территорию и какими жестокими были междоусобные войны.

Сериал планируется выпустить в этом году.