Вышел трейлер мультфильма от режиссера "Шрека" и "Истории игрушек"

Netflix представил трейлер нового мультфильма "Очарованные" (Spellbound) от режиссера Вики Дженсон, работавшей над "Шреком" и "Историей игрушек". Сценарий разработали Лорен Хайнек, Элизабет Мартин и Линда Вулвертон.

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Сюжет разворачивается вокруг юной принцессы, которая должна отправиться на отважное задание, чтобы спасти свою семью и их королевство, после того как таинственное заклинание превратило ее родителей в монстров.

Роли озвучили: Рэйчел Зеглер, Николь Кидман, Хавьер Бардем, Джон Литгоу, Дженифер Льюис, Натан Лейн, Титусс Берджесс и другие.

Премьера состоится 22 ноября на Netflix.