Кинофестиваль «Будем жить» принял 410 работ из 15 стран

Для участия в XIII международном кинофестивале «Будем жить», который пройдет в Москве c 15 по 25 августа, было прислано 410 работ из 15 стран. Об этом в ходе пресс-конференции, посвященной проведению кинофестиваля, сообщил его президент, депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.

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"Мы приурочили фестиваль к Году семьи в России. Поэтому и на открытии, и в рамках просмотренных программ именно этим вопросам уделяли особое внимание. Напомню, что наш фестиваль — международный. Несмотря на разные сложности, для участия в конкурсе было прислано 410 работ из 15 стран. По итогам отбора в нашей программе будет игровое кино — 8 полнометражных и 22 короткометражных фильма, а также 10 документальных лент", — сказал Герасимов.



В программу включены фильмы, представленные творческими коллективами из России, Белоруссии, Ирана, Кыргызстана и Узбекистана, передает агентство «Москва».

"В этих фильмах снимались такие популярные артисты, как Александр Олешко, Нонна Гришаева, Ольга Сутулова, Алексей Шевченко, Мария Смольникова, Татьяна Догилева, Максим Стоянов, Агата Муцениеце, Данил Стеклов и другие. Площадки фестиваля — Центральный дом кино, Библиотека имени Эйзенштейна и, как всегда, шатер на Поклонной горе", — добавил Герасимов.



По его словам, режиссер и продюсер Джаник Файзиев будет председателем жюри в категории «полный метр».

"У нас достаточно большой внеконкурсный показ фильмов. Мы в этот раз пригласили принять участие российские сериалы, такие как «Плакса», «Денискины рассказы». В этом году мы будем показывать кино и на открытых площадках: на Тверском бульваре, в Парке культуры. Так что, я думаю, это вызовет большой интерес у наших зрителей. В рамках фестиваля будет проведен круглый стол «Москва — столица креативных индустрий». Будем обсуждать актуальные тренды и проблемы российской киноиндустрии", — рассказал Герасимов.



Депутат Мосгордумы добавил, что в этом году открытие фестиваля пройдет в кинотеатре «Художественный».