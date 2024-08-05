Вышел финальный трейлер фильма «Битлджус 2»

Кинокомпания Warner Bros. выпустила заключительный ролик перед выходом фэнтезийного комедийного фильма «Битлджус Битлджус» Тима Бёртона.

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В сиквеле культовой ленты 1988 года снимутся актёры из оригинала — к своим ролям вернутся Майкл Китон, Вайнона Райдер и Кэтрин О’Хара, к которым присоединились Моника Беллучи, Дженна Ортега и Уильям Дефо.

Видео доступно на YouTube-канале Warner Bros Pictures. Права на видео принадлежат Warner Bros.

События «Битлджуса 2» развернутся спустя 36 лет, когда привидение Битлджус встречается с повзрослевшей Лидией Дитц и её непослушной дочерью Астрид.

Премьера ленты состоится на открытии Венецианского кинофестиваля в конце августа. Зрители смогут увидеть ленту в кино с 6 сентября.