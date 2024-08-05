Рецензия на второй сезон сериала «Дом дракон»

На HBO подошел к концу второй сезон фэнтези «Дом дракона». В России финал вскоре покажут «Амедиатека», «Кинопоиск», Okko и другие стриминги. Пока этого не произошло, кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков (без спойлеров!) подводит итоги последних восьми серий спин-оффа «Игры престолов».

© Кадр из трейлера второго сезона сериала "Дом дракона"

Существуй в Вестеросе собственный «Бюллетень ученых-атомщиков», сейчас тамошние эксперты перевели бы Часы Судного дня вплотную к полуночи. Хотя с тех пор, как чуть меньше двух лет назад мы расстались с первым сезоном «Дома дракона», в Семи королевствах пролилось изрядное количество крови, нота, на которой происходит очередное прощание, осталась примерно той же: континент на пороге свирепой гражданской войны за Железный трон. Со вторым сезоном в HBO, похоже, решили играть одновременно и дерзко, и сдержанно, то есть начали расходовать накопленный кредит доверия, взамен предлагая скромное вознаграждение. Последние восемь серий шоураннер Райан Кондал только подкручивал шестеренки в конфликте «черных» и «зеленых», приводя баланс сил к более изощренному состоянию. Говоря проще, занимался сайд-квестами.

Прошлый сезон «Дома дракона» было удобно сравнивать с его главным конкурентом — шоу «Властелин колец: Кольца власти», которое синхронно демонстрировалось на стриминге Amazon (в медиа сюжет проходил под заголовком «Битва приквелов»). Теперь два шоу решили разнять (ну или кому-то не захотелось возвращаться к образу бесплатной груши для битья): второй сезон «Колец» начнется только на излете августа, когда страсти по «Драконам» улягутся. Так что в этот раз фоном новому выпуску хита HBO служит только его собственный предшественник.

Два года назад сериал неспешно раскачивался, но вторую половину сезона проходил вполне уверенным шагом, а под занавес разражался впечатляющим громовым раскатом. Новые серии двигались по иной траектории: «Дом дракона» намертво приковывал к экрану во время четвертого эпизода (и в кайдзю-сцене из седьмого), а в остальное время больше поддерживал огонь, чем раздувал.

Отчасти дело, надо думать, в хронометраже: став короче на пару серий, новый выпуск многое оставил за кадром. Иногда недосказанность, образовавшаяся в результате, изящно усиливала драматический эффект (как в случае с битвой между Бракенами и Блэквудами в эпизоде «Горящая мельница»). А иногда походила на неаккуратный, если не сказать халтурный, шов (вроде переданного на словах спасения Морского Змея от гибели, которое потерялось между сезонами).

Тем не менее последние полтора месяца — местами — вышли достаточно запоминающимися. Герой Мэтта Смита почти все это время болтался в сольном мистическом сериале, будто снятом Майком Флэнаганом (своего рода «Призраки замка на холме»): там он поочередно галлюцинировал и занимался ремонтом проблемной недвижимости, доведенной до аварийного состояния (по-настоящему волнующие кадры для аудитории 30+). Главным любимцем интернета стал песик крысолова из первой серии — за судьбой малыша мы с содроганием следили первые пять эпизодов, после чего он исчез с экрана (это, хочется верить, к лучшему). Внезапные смерти. Еще более внезапные поцелуи. Наконец, целая банда новых драконов. В общем-то, грех жаловаться; вот, скажем, у другого роскошного сериала «Медведь» этим летом был насквозь филлерный сезон — и ничего, нервы все равно потрепал, как умеет.

Пару лет назад мы расставались на просьбе выжать из композитора Рамина Джавади новую главную тему. К этому призыву почему-то никто не прислушался: хотя видеоряд заставки во втором сезоне изменился (теперь показывают плетущийся гобелен), звучит там по-прежнему музыка из «Игры престолов». Теперь уже, наверное, бог с ним, пускай остается, но в таком случае хочется, чтобы ей соответствовало все остальное. Тема Джавади пронизана духом дороги, путешествия — ее мелодия сочинилась буквально во время поездки на машине до студии. Так что, пожалуй, «Дому дракона» пора перестать топтаться на пороге.