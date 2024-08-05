Завершились съемки фильма «Батя 2. Дед»

В минувшие выходные закончились съемки фильма «Батя 2. Дед» (режиссер — Илья Учитель), который станет сиквелом комедии «Батя» о суровых методах отцовского воспитания в 90-е годы.

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Съемки фильма прошли в Москве, Московской области, а также в селе Кын Пермского края. Такой разброс географии обусловлен сюжетом фильма, который охватывает сразу три эпохи: наше время, 1990-е и 1940-е годы. По сюжету Макс и Ирина находятся на грани развода. Макс приезжает к Ирине, чтобы забрать сына Диму на осенние каникулы, но ребенок сбежал из дома. Обеспокоенные родители отправляются на его поиски. Выясняется, что Дима уехал в деревню к отцу Макса — Бате. По пути к нему Макс вспоминает, как родители во время развода отправили его в деревню к Деду, про жизнь с ним, свою первую любовь и друзей детства. Сюжет, как и прежде, пронизан воспоминаниями Макса — смешными скетчами о жизни в деревне. Маленького Макса вновь играет Андрей Андреев, а на роль Деда был приглашен Евгений Цыганов, который сыграет героя как в молодые годы, так и в возрасте.

К своим ролям также вернулись Владимир Вдовиченков, Стас Старовойтов, Надежда Михалкова, Севастьян Бугаев, а пополнили каст сиквела — Степан Девонин, Анастасия Талызина, Соня Петрова, Юра Степанов и др.