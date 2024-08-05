Режиссер «Стрелка» Димитри Логотетис обратился к зрителям

22 августа в российский прокат выходит экшн «Стрелок», главные роли в котором исполнили Люк Хемсворт («Тор: Рагнарёк», «Мир Дикого Запада») и обладатель премии «Оскар» Морган Фримен («Побег из Шоушенка», «Семь»). Режиссером фильма стал Димитри Логотетис («Кикбоксер возвращается», «Джиу-джитсу: Битва за Землю»), написавший сценарий к фильму совместно со сценаристом франшизы «Форсаж» Гэри Скоттом Томпсоном.

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Исполнитель главной роли Ли Ганнера Люк Хемсворт – старший брат Криса и Лиама Хемсвортов – известен своими ролями во франшизе Marvel («Тор: Рагнарёк» и «Тор: Любовь и гром») и популярном сериале «Мир Дикого Запада».

Роль его главного антагониста и наркобарона в фильме исполнил обладатель премии «Оскар» Морган Фримен, имя которого известно каждому. Список его работ насчитывает более 150 фильмов, среди которые культовые «Побег из Шоушенка», «Семь», «Малышка на миллион», «Пока не сыграл в ящик», «Брюс Всемогущий» и многие другие громкие картины.

Исполнитель роли одного из сыновей главного героя Грант Фили ранее сыграл роль юного Люка Скайуокера в сериале “Оби-Ван Кеноби”, а также снимался в фильме “Пять ночей с Фредди”.

Композитором фильма стал Адам Дорн, чьи треки использовались во множестве культовых фильмов, включая «Tres Tres Chic» в “Дьявол носит Prada” и «Розовой пантере», а также «Intothinair» в «Превосходстве Борна».

Синопсис: Почетный ветеран спецназа отправляется в горы со своими сыновьями и случайно становится свидетелем крупной наркосделки. Чтобы любой ценой защитить свою семью, ему предстоит не только снова взяться за оружие, но и вызволить из особо охраняемой тюрьмы главного наркобарона страны.

Сюжет

© Popcake.tv

Ли Ганнер – недавно вышедший на пенсию ветеран Афганистана. В бар его бывшей жены приходят несколько наркоторговцев из байкерской банды, чтобы забрать долг у его сына, умершего от передозировки. Ситуация накаляется и выливается в драку, где Ганнер демонстрирует жесткие навыки спецназа. Отношения в его семье напряженные: бывшая жена и дети не могут простить ему долгого отсутствия на службе. Он предлагает взять сыновей в поход, чтобы наладить отношения, и договаривается со своим старым военным приятелем Джоном, чтобы тот присоединился к ним.

На рассвете мужчины с детьми отправляются в лес, где они внезапно находят обезглавленное тело, которое приводит их к скрытой нарколаборатории. Они понимают, что находиться там опасно, но Джон нечаянно задевает провод-ловушку, которая провоцирует взрыв. Джон ранен, из лаборатории выбегают вооруженные люди, Ганнер спешно поручает детям бежать за помощью, и, используя свои впечатляющие боевые навыки, начинает отбиваться от бандитов. Его детей похищают.

На месте перестрелки появляются боевые вертолеты ФБР, которые задерживают Ганнера. Он пытается донести до федералов, что его детям грозит опасность, но спецслужбы не намерены ставить это первоочередной задачей, так как на кону поимка крупных наркодельцов. Похитители связываются с Ганнером и требуют вернуть партию конфискованного товара в обмен на его детей. Ганнер берет дело в свои руки и отправляется на спасение мальчишек.

Обращение режиссера

© Popcake.tv

«Это личная история. Как отец, я сразу же нашел в себе отклик от истории Ли Ганнера – отца, который сделает все, чтобы защитить своих детей от опасности. Когда мне впервые передал этот сценарий Гэри Скотт Томпсон, сценарист «ФОРСАЖА», я был заинтригован: профессиональный вояка возвращается домой из Афганистана и чувствует себя чужим для своих двух сыновей и теперь уже бывшей жены. Ли отчаянно нуждается в адаптации к нормальной жизни, общении со своими мальчиками и попытке наверстать все потерянное время, пока его не было рядом. Ли эмоционально «онемел», он неловок со своей семьей. Он решает взять мальчиков в поход, чтобы те могли узнать его получше, понять причины его отсутствия и восстановить близость между ними…но мальчишек похищают. Ли уничтожен, и теперь он больше не сражается за Бога и страну, это гораздо более личное, он сражается за своих детей. Он становится отчаянным и беспощадным, ведь на кону жизни его детей. Он раскрывает свою глубокую любовь, рискует жизнью, чтобы спасти свою семью», — говорит Димитри Логотетис.

