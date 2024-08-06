Аналитики зафиксировали подорожание попкорна в российских кинотеатрах

В I полугодии цены на него выросли на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Такие данные со ссылкой на аналитический центр «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» приводят «Известия».

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В публикации отмечается, что среди различных кинотеатров Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Красноярска, Дагестана и Крыма самым дешёвым снек оказался Симферополе. В кинотеатрах города ведро попкорна (1 литр) стоит от 133 до 186 руб.; в Дагестане его цена варьируется от 150 до 368 руб., в Екатеринбурге — от 310 до 390 руб.. В кинотеатрах Москвы за ведро попкорна придётся заплатить от 233 руб. до 426 руб.,а в Санкт-Петербурге — от 293 до 386 руб.

Представители крупных сетей кинотеатров в беседе с изданием отметили, что тенденция обусловлена инфляцией и ростом стоимости ингредиентов — масла, кукурузы и добавок.