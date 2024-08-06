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Сериал "Дом Дракона" закончится четвертым сезоном

Шоураннер и один из создателей хитового сериала "Дом Дракона" (18+) Райан Кондал подтвердил: у сериала будет не только третий, но и четвёртый сезон.

Сериал «Дом Дракона» закончится четвертым сезоном
© Российская Газета

И добавил, что он будет последним, передаёт Variety с пресс-конференции по итогам второго сезона, который только что завершился.

Что же касается третьего, сценарий сейчас в работе, это будет продолжаться до осени, а в начале следующего года обещают приступить непосредственно к созданию.

В третьем сезоне, как и во втором, будет восемь серий (в первом было 10).