Трейлер: в РФ выйдет фильм о махинациях на экзаменах в американских школах

Кинопрокатная компания "Атмосфера кино" 5 сентября выпустит в российский прокат комедийный триллер "Как взломать экзамен" режиссера Дж.С. Ли.

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Сюжет разворачивается в частной школе в центре Лос-Анджелеса, куда каждое утро выстраивается караван представительских машин. Здесь учатся дети элиты: банкиров, политиков, кинозвезд, чьи проблемы давно решены родителями. За исключением одной - надо сдать финальный экзамен.

Для этого им нужен кто-то, кому повезло чуть меньше - кто-то чертовски умный и готовый на все ради места под солнцем. Новая ученица из бедной семьи как раз из таких. Вот только у злого гения на заказчиков свои планы.

В ролях: Бенедикт Вонг, Тэйлор Хиксон, Каллина Лианг, Джабари Бэнкс, Сара-Джейн Редмонд и другие.

Это - англоязычный ремейк тайского хита Chalard Games Goeng. С явной западной спецификой.