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Вышел трейлер «Столыпина»

Вышел трейлер исторической драмы «Столыпин» режиссера Алексея Андрианова («София», «Годунов» и «Грозный»). Главные роли в проекте исполняют Александр Устюгов, Александр Яценко, Стася Милославская, Павел Попов, Екатерина Волкова, Юрий Насонов, Сергей Барковский, Дарья Коныжева.

Вышел трейлер «Столыпина»
© Кадр из фильма

1906 год. Пётр Столыпин, только что назначенный министром внутренних дел Российской империи, прибывает в Санкт-Петербург. Группа революционеров-максималистов разрабатывает план убийства «врага революции». Кто выйдет победителем в этом противостоянии – беспощадные, твердо уверенные в своей правоте сторонники кровавого террора или Столыпин, работающий без устали, лишь бы навести порядок в раздираемой политическим насилием стране…

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Александр Устюгов
Петр Столыпин
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