Артем Дзюба сыграл самого себя в новом сезоне сериала "Бедный олигарх"

В новом сезоне сериала "Бедный Олигарх" сыграл футболист Артем Дзюба. Экс-капитан сборной России появится в проекте в роли самого себя. По сюжету, Дзюба является "секретным оружием" противников олигарха Виктора Гниды и его друзей во время футбольного матча.

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"Мы никогда не привлекали футболистов в свои проекты, так что это оказалось новым опытом и для нас, и для Артема", - говорит продюсер Сарик Андреасян.

Дзюба делит с Александром Кержаковым звание лучшего бомбардира в истории национальной сборной и чемпионатов России по футболу. Минувший сезон 35-летний нападающий провел в составе московского "Локомотива", забив четыре гола в 21 матче РПЛ.

Футболисты сборной России - частые гости в проектах канала ТНТ, выпускающего сериал. Ранее Федор Чалов сыграл самого себя в проекте "Детективное агентство Мухича", Александр Кокорин появлялся в "Физруке", а Роман Павлюченко и Дмитрий Сычев приняли участие в спортивном реалити-шоу "Титаны". Также в сериале "Казачок" появлялся популярный футбольный комментатор Георгий Черданцев.

Местом действия третьего сезона сериала "Бедный олигарх" станет российская глубинка, в которой окажутся Виктор Гнида и его дворецкий Адам после побега из английской тюрьмы. Однако встречать с распростертыми объятиями опального бизнесмена на родине никто не спешит. Здесь Гниду воспринимают скорее как предателями-эмигранта. Главный герой останется без поддержки и средств к существованию, однако воспримет эти обстоятельства как новый вызов и начнет борьбу за влияние в деревне Нижние Васюки.