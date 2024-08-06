В России снимут фильм о советском солдате в плену у фашистов

Художественный короткометражный фильм о хакасском солдате, который во войны оказался в плену у фашистов снимут на юге Красноярского края и в Хакасии. Картина выйдет в кинопрокат к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщил ТАСС генеральный продюсер кинокомпании "Ветер перемен" Владислав Кафеев.

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"В августе мы приступаем к съемках короткометражного художественного фильма под названием "Самурай Вася". Будем снимать на юге Красноярского края - в Шушенском и в Хакасии. По большому счету, это трагикомедия о том, как советский солдат хакас Вася попадает к фашистам и его по ошибке принимают за японца. Вася не знает языка, но вынужден изображать японца, чтобы остаться в живых и завладеть немецким военным складом. Премьера фильма запланирована на весну 2025 года, в преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной Войне", - рассказал Кафеев.

Режиссером фильма выступает Михаил Мерзликин (фильмы "Шаман", "Книга степей"), сценарий для картины написала Анна Гурина.

"Роли в фильме исполняют известные российские актеры Амаду Мамадаков, Дмитрий Мухамадеев, Антон Зацепин, а также артисты из Красноярского края - Наталья Кузнецова, Владимир Мясников и Илья Леонов. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив", - сообщили ТАСС в пресс-службе кинокомпании.

Кинокомпания "Ветер перемен" была основана в Хакасии. Компания сняла полнометражный художественный фильм "ЧеКаго" (2022), а также несколько короткометражных картин. Сейчас в кинопроизводстве "Ветра перемен" находится фильм "Шаман" со звездами российского кино - Мариной Федункив, Олегом Васильковым и другими.