Фестиваль «Современное кино Китая» пройдет в российских городах в сентябре

В сентябре в трех городах - Петербурге, Москве и Новосибирске - пройдет фестиваль "Современное кино Китая". В Россию впервые привезут пять картин: "Холодный детектив", "Повесть без слов", "100 ярдов", "Исчезающая тень", "Слепой меч 2".

© Кадр из фильма "Слепой меч 2"

Гостей ждут блокбастеры, детективы и один триллер - все они недавно вышли в прокат на родине и продемонстрировали отличные сборы. Как и в прошлые годы, основная задача кинофестиваля - показать российским зрителям феномен китайского кинематографа.

Как отмечают организаторы, фестиваль предназначен "для молодой аудитории, являющейся носителями новых трендов, интересующейся культурой современного кинематографа и актуальными тенденциями и приемами, которые используют кинематографисты по всему миру прямо сейчас. Но и для семейной аудитории, любителей блокбастеров и спецэффектов фестиваль тоже станет интересным событием".

- Современное китайское кино играет по рыночным правилам, производит фильмы всех жанров и направлений, существует за счет частных инвестиций и легко конкурирует с голливудскими блокбастерами. В Китае появилось немало режиссеров, которым есть что сказать об окружающем мире и людях в нем, и которые способны это делать посредством жанрового кино. К числу таких режиссеров принадлежат Сюй Хаофэн, Вай Ка Фай, Хэ Цюань, Ян Бинцзя и Хао Фэйхуань, чьи фильмы представляет фестиваль, - рассказал программный директор киносмотра "Современное кино Китая" Дмитрий Комм.

Сеансы будут сопровождаться образовательными событиями и мастер-классами, связанными с китайской культурой. В Петербурге показы будут проходить с 7 по 11 сентября в киноцентре "Родина", в Москве - с 11 по 15 сентября (КАРО 7 Атриум), в Новосибирске - с 12 по 16 сентября ("Победа"). Фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.

Кстати

Кинофестиваль проводится при финансовой поддержке Министерства образования Китайской Народной Республики. Организаторы - Санкт-Петербургский государственный университет и Столичный педагогический университет (Пекин, КНР), при участии Российского государственного гуманитарного университета (Москва), Новосибирского государственного технического университета.