Скандальный фильм Кевина Костнера покажут на фестивале в Венеции

Скандал на фестивалях всегда привлекает внимание, как же без него! И вот в Венеции с особым вожделением ждут премьеру второй части эпического вестерна американского актера и режиссера Кевина Костнера "Горизонты-2. Американская сага" из времен Гражданской войны в США. Сам Костнер здесь выступил в качестве сценариста, продюсера, режиссера и исполнителя главной роли. Вместе с ним в картине снимались Сиенна Миллер, Сэм Уортингтоном, Джена Мэлоун и Дэнни Хьюстон.

© Warner Bros.

Первая часть была показана в мае на Каннском фестивале, где вызвала семиминутную овацию и разгромные отклики критиков.

"Фильм должен иметь сюжет и структуру, которая включала бы начало, середину и конец. В "Горизонтах" из всего этого нет ровно ничего", - писали в прессе.

В американском прокате картина провалилась с такими треском, что релиз второй части в США вообще отменили.

Но неунывающий Кевин Костнер собирается взять реванш в Венеции, где покажут обе части почти шестичасовой киноэпопеи.

Художественный директор Мостры Альберто Барбера заявил по этому поводу: "Для меня большая честь провести мировую премьеру второй части "Горизонтов" вместе с показом его первой главы. Это отдает дань уважения дальновидному проекту великого актера и режиссера, который посвятил себя эпической реконструкции лет, имевших решающее значение для основания страны. Его фильм выходит за рамки мифов в поисках подлинности, способной восстановить эту часть истории США в ее сложной и противоречивой реальности".

Премьера "Горизонтов-2" пройдет на фестивале ближе к его финалу - 7 сентября.