Завершились съемки четвертого сезона комедийного сериала «Полярный»

По данным издания «Бюллетень кинопрокатчика», завершились съёмки четвёртого сезона комедийного сериала «Полярный». Над сезоном работал телеканал ТНТ вместе с кинокомпанией 1-2-3 Production

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Сюжет продолжения будет разворачиваться вокруг построенного в Полярном нового автомобильного завода. Партнёры из Китая инвестируют в этот проект хорошие деньги, а новый мэр очень жаждет заполучить договор с зарубежными инвесторами, а вместе с этим и высокую должность в Москве. Но Витя узнаёт, что вместе с деловыми партнёрами в Полярный проникла китайская мафия, которая использует работу завода как прикрытие для своей нелегальной деятельности.

Фото со съёмок.

В четвёртом сезоне к своим ролям вернутся Михаил Пореченков, Катерина Шпица, Мария Кравченко, Елена Воробей, Иван Охлобыстин, Ян Цапник и многие другие. Помимо знакомых лиц в сериале примут участие и зарубежные актеры.

Премьера нового сезона «Полярного» состоится в эфире ТНТ.