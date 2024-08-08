Фанаты Спирс призывают бойкотировать биографический фильм о ней

Главную роль в фильме об американской певице Бритни Спирс может сыграть 25-летняя актриса Сабрина Карпентер, пишет The Mirror. По данным издания, поклонники Спирс возмущены тем, что кинокомпания Universal Pictures, которая будет снимать байопик о Спирс по ее мемуарам «Женщина во мне», пригласила на главную роль малоизвестную артистку. В комментариях зрители называют Карпентер «ужасным выбором» и призывают бойкотировать картину. Сообщается, что на главную роль также рассматриваются актрисы Милли Бобби Браун и Сидни Суини.

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Фанаты разделились на тех, кто считает Сабину Карпентер отличным выбором на роль Бритни, и скептиков, которые говорят, что девушки совсем не похожи. Некоторые утверждают, что Карпентер обаятельна, талантлива и хорошо справится с ролью, потому что сама является певицей. Другие хотят бойкотировать картину, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что режиссер Джон М. Чу и продюсер Марк Платт займутся разработкой фильма по автобиографии американской певицы Бритни Спирс. Права на бестселлер-мемуары приобрела компания Universal Pictures. Сама Бритни Спирс также поделилась информацией о «секретном проекте» в социальных сетях. Она отметила, что продюсер Платт всегда снимал ее любимые фильмы. Артистка призвала поклонников следить за новостями.