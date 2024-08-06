Российский режиссер высказался о показах отечественных картин в Китае

Режиссер и сценарист Антон Маслов, который представляет свой фильм в жанре роуд-муви "Поехавшая" на фестивале российского кино в Китае, выразил надежду на новые шаги по сотрудничеству в кинопроизводстве двух стран. Фестиваль позволит продюсерам создавать более широкомасштабное кино, которое будет иметь дополнительные рынки сбыта, поделился режиссер в беседе с ТАСС.

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"Сейчас проходит фестиваль в КНР. Огромное спасибо Госфильмофонду и Китайскому киноархиву за то, что смогли организовать российский фестиваль кино в Китае. Для нас ожидания от показов самые положительные. Зритель встречает очень тепло. Вчера было открытие фестиваля, зал был полный. Люди покупают билеты и идут смотреть наше кино. Внимание китайских зрителей для нас, безусловно, важно, потому что, во-первых, это еще один шаг к ко-продукции. Для продюсеров это дополнительные возможности, в том числе чтобы создавать более широкомасштабное кино, которое будет иметь дополнительные рынки сбыта", - отметил собеседник агентства, добавив, что для него важно увидеть зрительский отклик.

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"Все проходит в рамках фестиваля и показ будет в трех городах. Дополнительный прокат не планируется. А через месяц фестиваль китайского кино пройдет уже в Москве", - добавил Маслов.

Фестиваль российского кино проходит до 11 августа в Пекине, Нанкине и Шэньчжэне. Как сообщили организаторы события с российской стороны, в рамках фестиваля зрителю покажут семь художественных и мультипликационных картин отечественного производства, в том числе фантастическую ленту "Сто лет тому вперед", мультфильм "Чинк: Хвостатый детектив", драму "Свет" и комедию "Поехавшая".

На открытии представили драму Михаила Лукачевского "Там, где танцуют стерхи". Событие посетили представители российской киноиндустрии. Антон Коломеец представил фильм "Свет", Антон Маслов - картину "Поехавшая", а глава департамента международных продаж "Централ партнершип" Николай Златопольский - приключенческий фильм о российском путешественнике Федоре Конюхове и киноадаптацию повести Кира Булычева "Сто лет тому вперед".