У "Бриджертонов" может быть восемь сезонов

У сериала "Бриджертоны" может быть восемь сезонов. Об этом заявила Джулия Куинн, автор романов, по которым снимают сериал, в интервью People.

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Netflix заключил контракт только на четыре сезона, но, по словам писательницы, "эти планы всегда могут измениться".

По мнению Куинн, у создателей есть "долгосрочный план, и они действительно думали обо всех книгах".

Сюжет каждого романа разворачивается вокруг одного члена семьи Бриджертонов, который ищет свою любовь, и каждый из романов Джулии Куинн может получить свой сезон.