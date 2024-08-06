Юрий Стоянов сыграет в продолжении фильма "На острие"

Идет работа над продолжением фильма "На острие". Сценарий "На острие-2" практически закончен. Ка обещают авторы, это будет совершенно новая история. В фильме сохранится часть персонажей, однако появится новый герой - бывший олимпийский чемпион по фехтованию с богатым прошлым, но с унылым настоящим. Эта роль специально написана для звезды отечественного кино Юрия Стоянова, который уже дал свое согласие на участие. Интересно, что Стоянов - мастер спорта СССР по фехтованию на саблях.

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Сценарий "На острие-2" пишет один из продюсеров картины Михаил Дегтярь.

"Вся моя жизнь так или иначе связана с фехтованием, - говорит он. - Это великий вид спорта, и я счастлив, что в свое время жизнь связала меня с ним. И для меня принципиально важно, что новый фильм - не повтор, не калька первой части, а совершенно иная история. Мы сначала придумали новый конфликт, новую коллизию, нового героя и, убедившись, что это интересно, что это однозначно привлечет зрителя и вызовет его эмпатию, приняли решение о запуске второго фильма. Это личная история, и она нас увлекла. Уверен, что и зрителей будущего фильма эта история увлечет".

Планируется, что "На острие-2" также будет представлен на различных кинофестивалях и выйдет в широкий российский и мировой прокат в 2026 году.

Справка РГ

Фильм "На острие" вышел в 2020 году и стал фильмом закрытия Московского Международного кинофестиваля. Лента получила несколько призов на отечественных и международных кинофестивалях, - в частности, приз как лучший художественный фильм на 18-Международном кинофестивале спортивных фильмов "Красногорский", приз за лучшую женскую роль на кинофестивале City Film Festival Stockholm - Sweden, приз зрительских симпатий на Festival UNIVERSCINE в Нанте (Франция), приз как лучший фильм на Giffoni Macedonia Youth Film Festival в Скопье (Македония) и гран-при двух крупнейших международных кинофестивалей спортивного кино - в Палермо и в Милане.