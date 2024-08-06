Киноиндустрия не верит в миллиардные сборы «Бордерлендса»

Мир Borderlands на слуху не только у геймеров, но и у молодежи, любящей эпатажных героев, сказал в эфире НСН Роман Исаев, объяснив, что рано радоваться возвращению Голливуда в Россию.

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Американский фильм «Бордерлендс» с голливудскими звездами не сможет повторить успех больших блокбастеров и соберет меньше миллиарда рублей, заявил в интервью НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев.

Российская премьера фильма Элая Рота «Бордерлендс» с Кейт Бланшетт и Джейми Ли Кертис в главных ролях состоится 8 августа. Эксперты называют эту картину одним из немногих крупных голливудских релизов, добравшихся до России. Сюжет фильма основан на одноимённой серии видеоигр.

«Это действительно крупный официальный релиз, большой независимый американский проект, пусть и не мейджорской студии. При этом мы не ожидаем цифр, сопоставимых с топовыми американскими блокбастерами, у которых широчайшая аудитория. Тут этого нет, миллиард он не соберет. Небольшие студии, получив большие инвестиции, иногда выдают крупные независимые фильмы, как это было в прошлом году с "Джоном Уиком" и мультиком "Леди Баг". Такие варианты не подпадают под санкционную политику Запада в отношении России. Вопрос в том, что в течение года таких фильмов выходит один, два или три. Все остальные крупные проекты производятся топовыми голливудскими студиями – Warner, Universal, Disney, Sony или Paramount. Нельзя говорить, что это знак возврата Голливуда», - сказал Исаев.

По его мнению, игровая начинка фильма и харизматичные герои привлекут в кинотеатры подростков, а взрослые могут клюнуть на имена любимых голливудских актрис.

«Геймеры – это не особо киноходящая аудитория, они больше привыкли к сидению в кресле за клавиатурой, но сам по себе мир Borderlands на слуху у большого количества молодежи, даже у тех, кто не играет, с учетом эпатажных и интересных героев. Вселенная Borderlands имеет немалое количество фанатов, это все должно способствовать интересу к этому проекту. Джейми Ли Кертис – легенда для более старшего поколения, для молодежи она не станет драйвером для похода в кинотеатр, а для более взрослой аудитории – да. Они могут пойти посмотреть на большом экране на свою любимую актрису в большом жанровом фильме со спецэффектами, что для России сейчас крайне редко. У нас давно уже не было хорошего западного, драйвового экшена», - заключил собеседник НСН.

При этом Исаев назвал следующим большим российским проектом сказку «Огниво», которая выйдет на экраны в конце октября.

С начала 2024 года семь российским фильмов преодолели планку сборов в один миллиард рублей. Самой кассовой стала картина Клима Шипенко «Холоп 2», заработавшая 3,8 млрд рублей. При этом фильм Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел» за три месяца в российском прокате собрал всего 441 млн рублей, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».