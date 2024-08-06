Вышел трейлер австралийского хоррора про кенгуру-людоеда

Опубликован трейлер (18+) австралийского зоохоррора The Red ("Красное"), которому для российского релиза придумали название без интриги - "Зомби-кенгуру" (18+).

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Выглядит всё соответствующе, и сюжет, похоже, растолмачивать без надобности.

Режиссер и сценарист - Райан Кунан. Лента - саморемейк короткометражки десятилетней давности "Рожденный в воде".

В ролях - Майкл Бин, Аарон Педерсен, Тесс Хобрич, Молли Райт и Энджи Милликен.

Премьера в РФ - 12 декабря.