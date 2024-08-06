Актер Аффлек не давал разрешения на шутку своей экс-супруги Гарнер в "Дэдпуле и Росомахе"

Режиссер супергеройского фильма "Дэдпул и Росомаха" Шон Леви рассказал историю шутки актрисы Дженнифер Гарнер о ее бывшем муже Бене Аффлеке в картине. Его цитирует Page Six. Когда ведущий подкаста "Happy Sad Confused" Джош Горовиц спросил режиссера, давал ли Аффлек разрешение на довольно жестокую шутку, Леви ответил отрицательно. "Нет, мы согласовали это с Джен", — объяснил режиссер. В фильме Marvel персонаж Райана Рейнольдса выражает соболезнования в связи с тем, что возлюбленного Электры (Сорвиголовы, которого играл Аффлек) больше нет. В ответ Гарнер пожимает плечами и просто говорит: "Да все в порядке". "Насколько мне известно, эта шутка не согласовывалась с Беном. Но позже я разговаривал с Беном, потому что… в финальных титрах есть упоминание участников фильмов Marvel, и нужно было поговорить со всеми, чтобы получить разрешение на титры", - добавил Леви. Гарнер и Аффлек встретились и полюбили друг друга во время съемок фильма "Сорвиголова" в 2003 году - они также играли Электру и Сорвиглову. Два года спустя они поженились, в браке родилось трое детей. Супруги развелись в 2018 году. В сентябре 2023 года журналисты сообщили, что Дженнифер Лопес помогла супругу Бену Аффлеку наладить отношения с его бывшей женой Дженнифер Гарнер. В конце января певицу заметили с актрисой. Папарацци засняли звезд вместе с детьми, когда они выходили из школы. По словам журналистов, знаменитости были на музыкальном представлении.