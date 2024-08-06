Более 600 зрителей посмотрели «Там, где танцуют стерхи» в первый день фестиваля в Китае

"Там, где танцуют стерхи" якутского режиссера Михаила Лукачевского открыла первый сеанс в рамках Фестиваля российского кино в Китае, его посетили более 600 зрителей, сообщила ТАСС генеральный директор "Роскино" Эльза Антонова.

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"Первый сеанс в рамках Фестиваля российского кино в Китае посетили более 600 зрителей: фильм "Там, где танцуют стерхи" собрал полный зал. Мы ожидаем, что столь же тепло будут приняты и другие фильмы программы во всех трех городах: помимо Пекина, это Нанкин и Шэньчжэнь. Для нас важно расширять географию показов российского кино на территории зарубежных стран, где проводится фестиваль, поэтому мы рады, что жители разных китайских провинций смогут познакомиться с новинками российского кинематографа", - рассказала она.

По ее словам, интерес китайского зрителя к российскому кино очень важен, особенно в контексте Годов культуры России и Китая.

"Мы расширяем сотрудничество с китайской стороной по всем направлениям, включая кинематограф. Проведение таких перекрестных фестивалей для широкой аудитории имеет и практическое деловое значение: чем выше интерес массового зрителя в России и Китае к кино и культуре друг друга, тем больше потенциал для совместных проектов. Продюсеры с большей готовностью обсуждают копродукцию, если видят, что кинопродукт страны-партнера пользуется популярностью у зрителя. Кроме того, в рамках показов мы проводим деловые встречи, круглые столы, представляем новый российский контент индустриальной аудитории", - добавила Антонова.

Осенью планируется провести Фестиваль китайского кино в трех российских городах: Москве, Санкт-Петербурге и Великом Новгороде.