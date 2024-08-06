Завершились съемки четвертого сезона детектива «Лихач» с Никитой Панфиловым

Завершились съёмки четвёртого сезона приключенческого детектива «Лихач» с Никитой Панфиловым в главной роли. В продолжении истории харизматичный байкер, он же полковник полиции Сергей Сотников, и его коллеги снова возьмутся за расследования запутанных преступлений на Черноморском побережье.

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В новом сезоне Сергей Сотников (Никита Панфилов) начнёт жизнь с чистого листа, уволившись с поста начальника уголовного розыска города Сочи. Но его любовь к гонкам и лихой езде останется неизменной: он участвует в заездах на мотоциклах по горным трассам и проводит время в известном байкерском баре «Бензобак». Однажды Лихач становится случайным участником событий, повлекших за собой сложное и увлекательное расследование: история начнётся с загадочной смерти давней знакомой Сотникова и будет длиться на протяжении всего сезона.

"Я думаю, четвёртый сезон будет интересен не историями Лихача, а историями людей вокруг него. Это довольно необычно, - считает Никита Панфилов. - Мой персонаж всем вокруг помогает – дочке, отцу, бывшему коллеге Кубатко. В этом сезоне проблемы есть у всех, кроме самого Лихача. Но несмотря на то, что история получилась довольно размеренной, не обошлось без классических экшн-сцен: будут и драки, и погони, и мотоциклы, конечно."

Лихачу придётся снова вернуться в свой старый отдел, но уже на должность рядового оперуполномоченного. Сотников вновь с удовольствием окунается в расследование преступлений, происходящих в Сочи и области. Ему, как детективу, пусть теперь и рядовому, нет равных, особенно когда нужно вычислить заезжих преступников – гастролёров, донимающих жителей Сочи. Лихачу и его коллегам придётся охотиться на вороватую мартышку – питомицу фотографа, ловить убийцу сочинского ресторатора, расследовать хитроумное преступление, задуманное участниками кулинарного конкурса и многое другое.

В новом сезоне к команде сериала присоединился, которому которому предстоит исполнить роль своеобразного антагониста главного героя.

"Разумеется, вместе с Денисом в проект пришли новая музыка и песни. На мой взгляд, одна из песен, вошедших в саундтрек – потенциальный хит", - говорит режиссёр-постановщик Олег Ларин.

«ИнтерМедиа» напоминает, что премьера третьего сезона «Лихача» состоялась на НТВ в декабре 2023 года.